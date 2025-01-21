Канада предупредила Трампа о попадании в зависимость от России

Премьер Канады Трюдо пригрозил Трампу остановкой поставок ресурсов из-за пошлин

Если новый глава Белого дома Дональд Трамп реализует свои угрозы и введет пошлины в размере 25 процентов на канадские товары, то США придется столкнуться с зависимостью от таких стран, как Венесуэла, Китай и Россия. Об этом республиканца предупредил премьер Канады Джастин Трюдо, передает ТАСС.

Он напомнил, что заявленное Трампом намерение обеспечить США «золотой век» нельзя реализовать без доступа к ресурсам, в том числе критически важным минералам, надежной и доступной энергетике. У Канады все это есть, но она отреагирует на недружественные действия Вашингтона соответствующим образом.

По словам Трюдо, ответы на меры Трампа обязательно последуют, на столе все варианты. Канада хотела бы участвовать в создании процветающей и безопасной экономики в Северной Америке, но не таким путем.

До этого глава провинции Онтарио Даг Форд предупредил, что если США решатся ввести тарифы против Канады, то страна прекратит поставки электроэнергии и энергоносителей.

Трамп, рассуждая о пошлинах в отношении канадских и мексиканских товаров, обвинил соседние страны в том, что те пропускают через границу множество людей и не препятствуют поставкам наркотика фентанила.

Впрочем, эксперты полагают, что угрозы ввести тарифы уже 1 февраля не будут реализованы до переговоров, а на них Трамп попытается добиться своего с помощью угроз, а не реальных действий.