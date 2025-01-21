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10:59, 21 января 2025Экономика

Трамп назвал вероятную дату введения пошлин на товары из Канады и Мексики

Трамп: Тарифы в отношении Мексики и Канады могут быть введены уже 1 февраля
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Новые 25-процентные тарифы в отношении Канады и Мексики могут быть введены уже 1 февраля. Вероятную дату ужесточения торговли с соседними странами назвал президент США Дональд Трамп, его слова приводит CNBC.

В понедельник, 20 января глава государства заявил, что ввод новых тарифов для торговых партнеров США, которые он обсуждал еще до инаугурации, не будут откладывать

«Мы рассматриваем возможность введения 25-процентных пошлин на товары Мексики и Канады, потому что они пропускают огромное количество людей через границу», — пояснил он.

Помимо защиты американского бизнеса, Трамп хочет использовать пошлины как способ побудить Канаду и Мексику пресекать торговлю фентанилом.

«Вместо того чтобы облагать налогами наших граждан, чтобы обогащать другие страны, мы будем облагать налогами иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан».

По данным Nikkei, Трамп может повременить с введением обещанных им значительных импортных пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики, чтобы побудить эти страны добровольно пойти на уступки в вопросах торговли. Как указывают журналисты, вопрос о тарифах не снят с повестки — Трамп намерен вести переговоры и принять решение об их повышении в зависимости от позиции указанных государств. О том, что первые шаги нового американского президента не предполагают немедленного введения 25-процентных пошлин, накануне узнала WSJ.

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