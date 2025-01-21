Названа причина решения Трампа повременить с введением пошлин на товары из Китая

Nikkei: Трамп дал Китаю, Канаде и Мексике время на то, чтобы пойти на уступки

Решение вступившего в должность президента США Дональда Трампа повременить с введением обещанных им значительных импортных пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики связано с намерением побудить эти страны добровольно пойти на уступки в вопросах торговли. О причине таких шагов республиканца пишет Nikkei.

Как указывают журналисты, вопрос о тарифах не снят с повестки — Трамп намерен вести переговоры и принять решение об их повышении в зависимости от позиции указанных государств. Пока же азиатские рынки в основном растут во вторник на фоне происходящего.

О том, что первые шаги нового американского президента не предполагают немедленного введения 25-процентных пошлин, накануне узнала WSJ. По имеющимся данным ведомства под его руководством пока сконцентрируются на «заняться несправедливых торговых и валютных мерах других стран».

Пока Трамп в числе первых подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Документ предполагает проведение проверок того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

