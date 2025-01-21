Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам

Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим государствам на 90 дней

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что будет осуществлена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — объявил Трамп.

Ранее Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций в отношении России. Он заявил журналистам в Белом доме, что предпочитает тарифы санкциям в качестве меры воздействия.