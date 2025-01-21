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04:32, 21 января 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций в отношении России

Трамп заявил, что предпочитает тарифы санкциям в качестве меры воздействия на РФ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций в отношении России. Он заявил журналистам в Белом доме, что предпочитает тарифы санкциям в качестве меры воздействия.

«Санкции или тарифы. Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней», — высказался Трамп.

Ранее стало известно, что новый глава США подписал первые указы после инаугурации. В первом документе Трамп представил Сенату на утверждение список членов своего правительства

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