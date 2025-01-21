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02:01, 21 января 2025Мир

Трамп подписал свои первые указы

Трамп подписал свои первые указы в качестве президента США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Melina Mara / Reuters

Новый президент США Дональд Трамп подписал первые указы после инаугурации. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В первом документе он представил Сенату на утверждение список членов своего правительства. Среди них Памела Бонди (генеральный прокурор), Питер Хегсет (министр обороны), Роберт Ф. Кеннеди-младший (министр) здравоохранения и социальных служб) и Марко Рубио (государственный секретарь).

Также Трамп подписал указ, обязывающий поднимать государственный флаг США на полную высоту в дни будущих инаугураций, включая нынешнюю.

Ранее Трамп поручил внешнеполитическому ведомству ориентировать внешюю политику страны на национальные интересы. Госдеп будет руководствоваться принципом «Америка прежде всего», — сформулировал глава государства.

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