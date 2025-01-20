Трамп сформулировал свою внешнюю политику фразой «Америка прежде всего»

Новый президент США Дональд Трамп поручил Госдепартаменту ориентировать внешюю политику страны на национальные интересы. Об этом говорится в соответствующем документе Белого дома.

Госдеп будет руководствоваться принципом «Америка прежде всего», — сформулировал глава государства. Поясняется, что под этим лозунгом Трамп рассчитывает укреплять суверенитет США и продвигать интересы Вашингтона за рубежом. Также президент запланировал восстановить экономическое и военное лидерство страны.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп дал поручение своему окружению организовать после вступления в должность телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Предполагается, что в ходе беседы политики обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине и организацию в будущем встречи для проработки данного вопроса.