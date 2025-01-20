Стало известно о решении Трампа повременить с введением пошлин

WSJ: Трамп направит ведомствам меморандум для оценки торговых отношений США

Избранный американский президент Дональд Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику США, не предполагающий введения новых пошлин. Об этом со ссылкой на документ пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как стало известно журналистам, вступающий в должность республиканец, в частности, поручит «заняться несправедливым торговыми и валютными мерами других стран», а в фокус внимания своей администрации поставит вопросы тарифов на импорт стали и алюминия.

Как следует из публикации, в меморандуме идет речь об оценке торговых отношений США с Китаем, Мексикой и Канадой. Также его получателям предстоит оценить реалистичность создания специальной налоговой службы для сбора доходов от пошлин. Таким образом, приходит к выводу WSJ, Трамп решил повременить с введением тарифов и не прибегнет к такому шагу на старте пребывания в должности.

Ранее акции и продукция канадских энергокомпаний начали дешеветь из-за опасений того, что обещание нового главы США распространить 25-процентные пошлины на товары, ввозимые из страны, коснутся и нефтяной промышленности