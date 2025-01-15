Канадские энергокомпании начали дешеветь из-за опасений пошлин Трампа

Bloomberg: Индекс энергокомпаний Канады подешевел из-за опасений пошлин Трампа

Канадские энергокомпании начали дешеветь из-за опасений того, что обещание избранного президент США Дональда Трампа распространить 25-процентные пошлины на товары, ввозимые из страны, коснутся и нефтяной промышленности. Об этом пишет Bloomberg.

Влияние соответствующих рисков на рынки усилилось после того как в понедельник премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит по итогам встречи с Трампом не увидела причин полагать, что тарифы не коснутся нефти. На фоне ее комментариев индекс 43 канадских энергетических компаний потерял 1,4 процента, следом подешевела и местная тяжелая нефть.

«Нефтеперерабатывающие заводы США, особенно на Среднем Западе, потребляют почти всю экспортируемую Канадой сырую нефть, и все экспортные трубопроводы страны, кроме одного, идут в США», — говорится в материале.

Аналитики отмечают, что тарифный риск все еще недоучтен в стоимости акций канадских нефтяников и видят потенциал падения до 12 процентов для некоторых из них. Также они предполагают, что цены на продукцию добывающих компаний страны снизятся на 15 процентов, а тарифы будут действовать в течение года.

Ранее в Канаде пообещали ответить Трампу на его тарифные шаги по принципу «око за око», введя ответные меры на импорт унитазов, раковин и апельсинового сока из США.