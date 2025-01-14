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13:09, 14 января 2025Экономика

Канада пригрозила Трампу принципом «око за око»

Bloomberg: Канада ответит на тарифы Трампа масштабными пошлинами
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / Reuters

Если избранный президент США Дональд Трамп реализует свои тарифные планы в отношении Канады, то последняя ответит на это по принципу «око за око». Этим Вашингтону пригрозила посол Канады в США Кирстен Хиллман. Ее процитировало издание Bloomberg.

По словам дипломата, тарифы и отказ от канадской продукции дорого обойдутся экономике США и вынудят американские компании обратиться к таким поставщикам, как Китай и Россия. Хиллман считает, что такое развитие событий окажется более дорогим и менее надежным.

В связи с этим издание напомнило, что Канада разрабатывает планы по введению масштабных пошлин на продукцию США, если Трамп применит 25-процентные пошлины к ее товарам.

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Ранее появился прогноз, согласно которому не стоит ждать широкой торговой войны между Канадой и США, так как последние смогут быстро «съесть» своего северного соседа.

Между тем Канада уже пообещала причинить американской экономике «огромную боль», если США решатся на 25-процентные пошлины. В частности речь идет о введении ответных тарифов на поставки из Соединенных Штатов унитазов, раковин и апельсинового сока.

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