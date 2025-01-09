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17:06, 9 января 2025Экономика

Вероятность торговой войны между Канадой и США оценили

Экономист Разуваев: Широкой торговой войны между Канадой и США не предвидится
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Широкой торговой войны между Канадой и США не предвидится, так как Америка может быстро «съесть» соседнюю страну. Так вероятность противостояния между государствами оценил финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев, его слова приводит «Абзац».

По словам эксперта, экономической войны между США и Канадой при избранном президенте США Дональде Трампе ждать не стоит. Вместо этого Трамп может предложить администрации Джастина Трюдо новые условия экономического взаимодействия.

«Не исключено, что Трамп проведет реструктуризацию госдолга США и введет особую валюту для себя, Канады и Мексики. Смысл реструктуризации долга заключен в том, что каким-нибудь хорошим парням с Тайваня они сделают это один к одному, а плохим парням, например Китаю, — один к десяти. Если Трамп таким образом ассимилирует Канаду и сделает все вышесказанное, он войдет в историю как самый великий президент», — отметил Разуваев.

После победы на президентских выборах Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. Необходимость таких мер он объяснил борьбой с мигрантами и нелегальными наркотиками, которые пересекают границы. Позднее Трамп поднял вопрос о возможном вступлении Канады в США в качестве 51-го штата. По его словам республиканец выразил мнение, что преимуществом для канадцев стала бы значительная экономия на налогах и обороне.

Оттава предупредила, что если власти США введут 25-процентные пошлины на канадские товары, то Оттава может ответить на это высокими тарифами на поставки американских унитазов, раковин и апельсинового сока. Конкретный список ответных мер все еще находится в разработке, его могут дополнить пошлины на американскую стеклянную посуду, цветы и некоторые виды пластика. Как заявил министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, правительство разработает такой список мер, который причинит американской экономике огромную боль и вынудит Вашингтон отказаться от выбранной им политики.

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