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12:00, 26 ноября 2024Экономика

Трамп пообещал начать торговую войну с Китаем и двумя соседями

Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины на товары из Канады и Мексики
Вячеслав Агапов

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Победивший на президентских выборах Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины на товары Китая, Канады и Мексики. О стремлении бизнесмена начать торговую войну с соседями сообщает Bloomberg.

В понедельник, 25 ноября Трамп заявил он намерениях ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая и 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады. Он объяснил новые сборы борьбой с мигрантами и нелегальными наркотиками, которые пересекают границы.

Угрозы Трампа ввести тарифы стали неожиданными в свете недавнего назначения Скотта Бессинта следующим министром финансов США, которое местный бизнес воспринял как стремление к более взвешенной тарифной политике.

Президент Джо Байден ранее поднимал пошлины на ряд товаров китайского производства, в том числе на полупроводники, солнечные батареи и важнейшие полезные ископаемые. Тарифы варьируются от 25 процентов для аккумуляторов до 100 процентов для электромобилей. При этом тарифы, введенные Трампом в первый срок его президентства так и не отменили, и избранный недавно глава государства заявил, что их необходимо увеличить еще до 60 процентов для товаров из КНР и до 20 — на поставки из других стран. Так он надеется перенести производство в США и увеличить доходы федерального правительства.

По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, повышение тарифов на поставки из Мексики и Канады нанесет ущерб автомобильной промышленности и другим потребительским отраслям, в том числе пищевой, которые сильно взаимосвязаны у стран Северной Америки. Повышенные пошлины также навредят автомобильному сектору Мексики и заводам в центральных и северных штатах, которые экспортируют электронику, пластмассы и другие промышленные товары в США.

«Автомобильная промышленность Канады и США настолько тесно взаимосвязана и работает с такой низкой рентабельностью, что 25-процентный тариф — это "несерьезно"», — заявил президент Канадской ассоциации производителей автомобильных запчастей Флавио Вольпе.

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Также повышение тарифов приведет к росту цен на энергоносители: нефть, газ и другое сырье являются крупнейшим экспортным товаром Канады для США. Бывший министр торговли при Трампе Уилбур Росс ранее предупреждал, что нет смысла вводить тарифы на канадские энергоносители, потому что «это только увеличит наши расходы и никак не поможет создать больше рабочих мест в США».

Аналитики вашингтонского Institute of International Finance (IIF) предупреждают, что новый срок Трампа и анонсированное им введение импортных пошлин на товары из-за рубежа приведет к масштабным сбоям в мировых цепочках поставок. В своем докладе под названием «Торговая доктрина Трампа 2.0: Глобальные ставки» эксперты предупредили о риске значительного замедления темпов роста мировой экономики после прихода к власти в США кандидата от Республиканской партии. Этому, пояснили эксперты, будет способствовать в том числе введение импортных пошлин в 10-20 процентов на все ввозимые в Соединенные Штаты из-за границы товары.

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