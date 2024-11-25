Мировой экономике спрогнозировали масштабные сбои из-за переизбрания Трампа

IIF: пошлины на импорт в США приведут к резкому замедлению роста мирового ВВП

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США и анонсированное им введение импортных пошлин на товары из-за рубежа приведет к масштабным сбоям в мировых цепочках поставок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков вашингтонского Institute of International Finance (IIF).

В своем докладе под названием «Торговая доктрина Трампа 2.0: Глобальные ставки» эксперты предупредили о риске значительного замедления темпов роста мировой экономики после прихода к власти в США кандидата от Республиканской партии. Этому, пояснили эксперты, будет способствовать в том числе введение импортных пошлин в 10-20 процентов на все ввозимые в Соединенные Штаты из-за границы товары.

Подобный сценарий аналитики назвали агрессивным. При таком раскладе, предупредили они, главным пострадавшим выступит Китай. Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на президентских выборах в США введет ввозные пошлины на товары из КНР в размере 60 процентов от таможенной стоимости продукции. Эта мера может привести к снижению роста ВВП азиатской страны на 1,5-2 процентных пункта (п.п.). Экономическая политика Трампа негативным образом отразится и на перспективах роста валового продукта Германии и Японии, которые продолжают зависеть от экспорта своих товаров в США.

Два других сценария, рассматриваемых IIF, предполагают более сдержанный подход к торговым барьерам. «Срединный», в частности, подразумевает фокусировку ограничений на отдельных отраслях. При таком сценарии власти США могут ввести пошлины на импорт автомобилей и предметов роскоши из Евросоюза (ЕС), а также, например, технологий и оборудования из Японии и КНР. В свою очередь, сценарий «умеренного подхода» к введению пошлин предполагает отсутствие ограничений на ввоз в США важнейших импортных товаров, включая высокотехнологичную продукцию. Эти два сценария, как полагают эксперты, нанесут меньший вред мировой экономике, однако могут привести к росту издержек производителей в секторах, затронутых пошлинами.

С негативными последствиями от экономической политики Трампа могут столкнуться не только ключевые торговые партнеры США, но и непосредственно рядовые жители Соединенных Штатов. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных аналитиков спрогнозировала рост инфляции в стране после прихода к власти Трампа. Увеличению потребительских цен в США, по мнению экспертов, будет способствовать ряд факторов, включая высокие пошлины на импортные товары, депортация мигрантов и воздействие на руководство Федеральной резервной системы (ФРС) с целью снижения ключевой ставки.