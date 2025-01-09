Канада пригрозила Трампу «огромной болью»

Globe and Mail: Канада может ввести пошлины на американские унитазы и раковины

Если власти США введут 25-процентные пошлины на канадские товары, то Оттава может ответить на это высокими тарифами на поставки американских унитазов, раковин и апельсинового сока. Об этом сообщило издание The Globe and Mail.

Конкретный список ответных мер все еще находится в разработке. Есть сведения, что в него могут войти пошлины на американскую стеклянную посуду, цветы и некоторые виды пластика. Однако Канада пытается действовать аккуратно, рассчитывая минимизировать влияние тарифов на канадских потребителей, но максимизируя неудобства для лиц, принимающих решения в США.

Тем временем министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон в эфире телеканала CTV уже пообещал, что если избранный президент США Дональд Трамп решится на повышение тарифов, то Канада разработает такой список мер, который причинит американской экономике огромную боль и вынудит Вашингтон отказаться от выбранной им политики.

Предполагается, что ответные тарифы будут обсуждаться на встрече 15 января.

Ранее Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. Необходимость таких мер он объяснил борьбой с мигрантами и нелегальными наркотиками, которые пересекают границы. Кроме того, он поднял вопрос о возможном вступлении Канады в США в качестве 51-го штата.