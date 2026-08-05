ВСУ в Юнаковке попали в тактическое окружение

Марочко: ВСУ попали в тактическое окружение в Юнаковке

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в тактическое окружение в Юнаковке Сумской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Украинские боевики, которые находятся в лесистой местности юго-восточнее и юго-западнее Юнаковки, оказались в тактическом окружении», — рассказал Марочко.

По его словам, российские подразделения продвинулись в северо-западном направлении с Могрицы, чтобы встретиться с войсками в Юнаковке.

Ранее стало известно, что между солдатами двух бригад ВСУ в Сумской области произошли боестолкновения из-за бегства солдат территориальной обороны с занимаемых ими позиций.