Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:48, 5 августа 2026Бывший СССР

ВСУ в Юнаковке попали в тактическое окружение

Марочко: ВСУ попали в тактическое окружение в Юнаковке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в тактическое окружение в Юнаковке Сумской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Украинские боевики, которые находятся в лесистой местности юго-восточнее и юго-западнее Юнаковки, оказались в тактическом окружении», — рассказал Марочко.

По его словам, российские подразделения продвинулись в северо-западном направлении с Могрицы, чтобы встретиться с войсками в Юнаковке.

Ранее стало известно, что между солдатами двух бригад ВСУ в Сумской области произошли боестолкновения из-за бегства солдат территориальной обороны с занимаемых ими позиций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Появились кадры ночных ударов по Киеву
    МВД начало проверку бывшего ректора ГИТИСа
    Описана политика Трампа в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах
    Лукашенко захотел создать «абсолютное оружие» против беспилотников
    Рублев проиграл 281-й ракетке мира на турнире ATP
    Самокатчик в маске напал на едва не сбитую им россиянку
    Рост российской экономики объяснили ускорением расходов граждан
    Украина не смогла сбить ни одной ракеты России в ходе ночных ударов
    Телеведущая случайно показала трусы на публике и заставила коллегу «описаться от смеха»
    Раскрыт размер средней зарплаты в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok