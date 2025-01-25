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19:29, 25 января 2025Мир

Стало известно о первых разногласиях в команде Трампа

Politico: В команде Трампа произошли первые разногласия из-за введения пошлин
Александра Качан (Редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Неопределенность касательно введения пошлин на продукцию из других стран вызвала первые разногласия в команде нового президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, Трамп до сих пор не занялся вопросом пошлин. Источники считают, что бездействие указывает на то, что президент пока не решил, каким образом будут облагаться пошлины на продукцию. «Беспрецедентный уровень неопределенности по поводу пошлин является первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным позициям в отношении политики», — говорится в материале.

Как утверждает собеседник газеты, пошлины будут введены в ближайшие пару месяцев. Неясность заключается в том, что Трамп обсуждает вопрос с двумя лагерями. В первый входят политики, которые выступают за плавное и адресное введение ограничений с целью избежать роста инфляции, во второй — те, кто голосует за введение широкомасштабных пошлин.

Ранее Трамп пообещал Канаде налоговые послабления и отсутствие торговых пошлин в том случае, если страна войдет в состав США в качестве 51-го штата.

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