Трамп начал соблазнять Канаду войти в США

Трамп пообещал Канаде серьезные налоговые послабления за вхождение в состав США

Президент США Дональд Трамп пообещал Канаде «очень серьезные» налоговые послабления и отсутствие торговых пошлин за вхождение в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, он бы с удовольствием увидел Канаду 51-м штатом. «Граждане Канады, если это произойдет, получат очень большие налоговые послабления, потому что их сейчас сильно обременяют налоги», — сказал он.

Глава Белого дома пообещал, что канадцам не придется больше беспокоиться о военных вопросах, а также они получат лучшее медицинское обслуживание.

Ранее кандидат в премьер-министры Канады с украинскими корнями Христя Фриланд пообещала дать сдачи Дональду Трампу. Она заявила, что будет противостоять американскому лидеру в том числе с помощью встречных пошлин для оказания экономического давления на США.