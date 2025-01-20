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08:22, 20 января 2025Мир

Кандидат в премьеры Канады с украинскими корнями пообещала дать сдачи Трампу

Кандидат в премьеры Канады Фриланд: Если Трамп ударит по нам, мы дадим сдачи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Христя Фриланд

Христя Фриланд. Фото: Reuters

Кандидат в премьер-министры Канады с украинскими корнями Христя Фриланд официально начала свою предвыборную кампанию, заявив, что она — лучший кандидат для борьбы с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg.

Фриланд пообещала бороться за Канаду, в том числе с помощью встречных пошлин для оказания экономического давления на США. «Если вы ударите по нам, мы дадим сдачи», — сказала она.

Политик заверила, что введет ответные меры «доллар за доллар» на пошлины США и они «нанесут самый большой торговый удар, который когда-либо терпели Соединенные Штаты».

Уточняется, что речь Фрилант неоднократно прерывалась пропалестинскими протестующими, один из которых ненадолго выставил на сцене палестинский флаг. Позже, под давлением репортера, она сказала, что была «осторожно оптимистична» по поводу прекращения огня в Газе и что война была «абсолютно душераздирающей».

Ранее Фриланд, будучи бывшим министром финансов Канады, объявила о своем выдвижении на пост премьер-министра страны. Отмечается, что женщина имеет украинские корни. Ее мать, урожденная Галина Хомяк, украинка по происхождению.

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