Канадский экс-министр с украинскими корнями выдвинется в премьер-министры

Канадский экс-министр Христя Фриланд выдвинется на пост премьер-министра

Бывший министр финансов Канады Христя Фриланд выдвинется на пост премьер-министра страны. Об этом она сообщила в соцсети X.

«Я баллотируюсь, чтобы бороться за Канаду», — говорится в заявлении.

У Христи Фриланд украинские корни. Ее мать, урожденная Галина Хомяк, украинка по происхождению.

В декабре Христя Фриланд подала в отставку. Американист Григорий Ярыгин оценил ее шансы на победу над консерваторами на парламентских выборах как небольшие.

Ранее стало известно, что внеочередные парламентские выборы могут состояться в Канаде уже весной, даже если премьер-министр страны Джастин Трюдо добровольно не уйдет в отставку.