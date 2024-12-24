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20:09, 24 декабря 2024Мир

Названа возможная дата внеочередных выборов в Канаде

CTV: выборы в Канаде могут пройти весной, даже если Трюдо не уйдет в отставку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Внеочередные парламентские выборы могут состояться в Канаде уже весной, даже если премьер-министр страны Джастин Трюдо добровольно не уйдет в отставку. Об этом сообщает CTV.

Телеканал опросил ряд политических экспертов и аналитиков, а также изучил канадские избирательные законы. По данным CTV, внеочередные выборы в стране могут состояться в апреле-мае 2025 года, если парламент проголосует за недоверие Трюдо.

Ранее Трюдо пообещал провести перестановки в канадском кабинете министров. Уточнялось, что решение связно с неожиданной отставкой вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд.

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