Названа возможная дата внеочередных выборов в Канаде

CTV: выборы в Канаде могут пройти весной, даже если Трюдо не уйдет в отставку

Внеочередные парламентские выборы могут состояться в Канаде уже весной, даже если премьер-министр страны Джастин Трюдо добровольно не уйдет в отставку. Об этом сообщает CTV.

Телеканал опросил ряд политических экспертов и аналитиков, а также изучил канадские избирательные законы. По данным CTV, внеочередные выборы в стране могут состояться в апреле-мае 2025 года, если парламент проголосует за недоверие Трюдо.

Ранее Трюдо пообещал провести перестановки в канадском кабинете министров. Уточнялось, что решение связно с неожиданной отставкой вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд.