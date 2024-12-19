Трюдо проведет перестановки в правительстве Канады

Премьер-министр Канады Трюдо проведет перестановки в правительстве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, предположительно, в пятницу, 20 декабря, проведет перестановки в своем кабинете министров. Об этом сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что решение связно с неожиданной отставкой вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд. Также повлияло заявление министра жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шона Фрейзера, что он тоже намерен покинуть кабмин по личным причинам.

17 декабря вице-премьер Канады Христя Фриланд подала в отставку. До этого лидер оппозиционной партии консерваторов Пьер Пуальевр заявил, что Трюдо потерял контроль над собственным кабинетом министров и теперь цепляется за власть.