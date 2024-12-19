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23:03, 19 декабря 2024Мир

Трюдо проведет перестановки в правительстве Канады

Премьер-министр Канады Трюдо проведет перестановки в правительстве
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, предположительно, в пятницу, 20 декабря, проведет перестановки в своем кабинете министров. Об этом сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что решение связно с неожиданной отставкой вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд. Также повлияло заявление министра жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шона Фрейзера, что он тоже намерен покинуть кабмин по личным причинам.

17 декабря вице-премьер Канады Христя Фриланд подала в отставку. До этого лидер оппозиционной партии консерваторов Пьер Пуальевр заявил, что Трюдо потерял контроль над собственным кабинетом министров и теперь цепляется за власть.

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