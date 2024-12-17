Вице-премьер Канады подала в отставку

Вице-премьер Канады Фриланд подала в отставку

Вице-премьер Канады Христя Фриланд подала в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X, приложив к публикации письмо на имя премьер-министра страны Джастина Трюдо.

«В пятницу Вы сказали мне, что больше не хотите, чтобы я была вашим министром финансов. Поразмыслив, я решила уйти из кабинета министров», — написала Фриланд.

Ранее лидер оппозиционной партии консерваторов Пьер Пуальевр заявил, что Трюдо потерял контроль над собственным кабинетом министров и теперь цепляется за власть.