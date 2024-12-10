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04:29, 10 декабря 2024Мир

Премьер Канады пообещал ответить Трампу в случае введения пошлин

Трюдо: Оттава ответит, если Трамп решит ввести пошлины на канадские товары
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Justin Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канада обязательно ответит, если избранный президент США Дональд Трамп решит ввести пошлины в размере 25 процентов на все канадские товары. Об этом на выступлении в торговой палате Галифакса заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Bloomberg.

«[Канада] отреагирует на несправедливые тарифы несколькими путями. Мы все еще ищем правильные способы реагирования», — пообещал он.

Трюдо подчеркнул, что ответ Канады на введение Трампом в свой первый президентский срок тарифов на канадскую сталь и алюминий привел к их последующей отмене. Он также добавил, что пошлины в 25 процентов будут «разрушительными» для экономики Канады.

Ранее Трамп во время встречи с Трюдо пригрозил ему, что Канада может стать 51-м штатом США. «Трамп пригрозил Трюдо, что уже в день своей инаугурации введет ввозные пошлины в размере 25 процентов на все канадские товары, если страна не разберется с притоком нелегальных мигрантов в США», — указано в сообщении.

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