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08:17, 3 декабря 2024Мир

Трамп пригрозил сделать Канаду 51-м штатом США

Fox News: Трамп пригрозил сделать Канаду 51-м штатом США из-за миграции
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Избранный американский лидер Дональд Трамп во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил ему, что Канада может стать 51-м штатом США, если страна не сможет решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

«Трамп пригрозил Трюдо, что уже в день своей инаугурации (20 января 2025 года — «прим. Ленты.ру») введет ввозные пошлины в размере 25 процентов на все канадские товары, если страна не разберется с притоком нелегальных мигрантов в США. Также он заявил о необходимости уменьшения торгового дефицита. Трюдо ответил, что подобные меры разрушат канадскую экономику, тогда Трамп заявил, что Канада, вероятно могла бы стать 51-м штатом США», — передает телеканал.

Авторы материала отметили, что фраза республиканца вызвала у канадского премьера «нервный смех». Кроме того, Трамп добавил, что Трюдо «мог бы стать губернатором 51-го американского штата».

30 ноября Трюдо прилетел во Флориду, чтобы провести переговоры с Трампом по поводу ввода новых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Избранный президент США, в свою очередь, назвал эту встречу «продуктивной».

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