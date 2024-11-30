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21:54, 30 ноября 2024Мир

Трамп назвал встречу с Трюдо продуктивной

Трамп: встреча с Трюдо по вопросу пошлин прошла продуктивно
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал свою встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, назвав ее продуктивной. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«У меня только что состоялась очень продуктивная встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на которой мы обсудили множество важных тем, для решения которых обеим странам потребуется совместная работа», — написал он.

Встреча прошла на фоне угроз Трампа ввести пошлины на товары из Канады из-за проблем с миграцией и наркотрафиком.

Ранее Трамп пригрозил пошлинами странам БРИКС. По его словам, у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку США отныне не будут «наблюдать за этим со стороны». Противникам подобного подхода он посоветовал «искать другого "лоха"».

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