Трамп назвал встречу с Трюдо продуктивной

Трамп: встреча с Трюдо по вопросу пошлин прошла продуктивно

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал свою встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, назвав ее продуктивной. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«У меня только что состоялась очень продуктивная встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на которой мы обсудили множество важных тем, для решения которых обеим странам потребуется совместная работа», — написал он.

Встреча прошла на фоне угроз Трампа ввести пошлины на товары из Канады из-за проблем с миграцией и наркотрафиком.

Ранее Трамп пригрозил пошлинами странам БРИКС. По его словам, у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку США отныне не будут «наблюдать за этим со стороны». Противникам подобного подхода он посоветовал «искать другого "лоха"».