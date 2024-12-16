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23:37, 16 декабря 2024Мир

Лидер канадской оппозиции высказался о политике Трюдо

Лидер канадской оппозиции заявил, что Трюдо потерял контроль над своим кабмином
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Todd Korol / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потерял контроль над собственным кабинетом министров и теперь цепляется за власть. Об этом заявил лидер оппозиционной партии консерваторов Пьер Пуальевр, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что на сегодняшний день Трюдо цепляется за власть, а также призвал провести голосование о доверии премьеру.

Ранее Палата общин парламента Канады не поддержала инициативу оппозиционной Консервативной партии о вынесении вотума недоверия правительству Трюдо. Отмечается, что это была третья попытка сместить премьера.

До этого Трюдо заявил, что Канада обязательно ответит, если избранный президент США Дональд Трамп решит ввести пошлины в размере 25 процентов на все канадские товары. Он также добавил, что пошлины в 25 процентов будут «разрушительными» для экономики Канады.

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