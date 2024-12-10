Премьер Канады избежал вотума недоверия в третий раз

Премьер Канады Трюдо в третий раз избежал вотума недоверия

Палата общин парламента Канады не поддержала инициативу оппозиционной Консервативной партии о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра страны Джастина Трюдо. Трансляцию заседания нижней палаты парламента вел канадский телеканал CPAC.

Инициативу поддержали 152 депутата, 180 высказались против. Консерваторы два раза инициировали голосование по вотуму недоверия, однако оба раза оно было неудачным.

Таким образом, Трюдо избежал вотума недоверия уже в третий раз. Поддержку действующему либеральному правительству оказали в том числе некоторые оппозиционные партии.

Ранее Трюдо заявил, что Канада обязательно ответит, если избранный президент США Дональд Трамп решит ввести пошлины в размере 25 процентов на все канадские товары. Он также добавил, что пошлины в 25 процентов будут «разрушительными» для экономики Канады.