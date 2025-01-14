Шансы Фриланд в гонке за пост премьера Канады оценили

Ярыгин: Шансы Фриланд в гонке за лидерство на выборах Канады малы

Бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд решила побороться за лидерство в Либеральной партии. Однако ее шансы на победу над консерваторами на парламентских выборах невелики, считает американист Григорий Ярыгин. Об этом он заявил в беседе с газетой «Взгляд».

Основная причина — акцент ее карьеры на международных отношениях, тогда как экономика, которая сейчас является главным вызовом для страны, остается ее слабым местом.

По словам Ярыгина, инфляция и безработица, растущие в стране, подрывают позиции либералов. А заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады к США только усиливают ощущение уязвимости. На этом фоне сильным кандидатом выглядит бывший глава Банка Канады Марк Карни, хотя он пока не выразил желания баллотироваться на пост премьера.

Что касается Фриланд, добавил американист, то она может победить во внутрипартийной гонке, но опередить консерваторов и стать премьером ей вряд ли удастся. При этом Ярыгин предположил, что новый лидер от Либеральной партии будет скорее временной фигурой, готовящей почву для будущего кандидата, способного конкурировать с консерваторами через один избирательный цикл.

Если же консерваторы получат большинство, Либеральная партия окажется в оппозиции, потеряв влияние на политику страны. При этом Оттава при Консервативной партии, вероятно, будет идти на сотрудничество и взаимодействие с США, следовать за Вашингтоном в вопросах экономики и миграции и подстраиваться и под внешнеполитические инициативы Трампа.

«Это коснется Европы и отразится на уровне вовлеченности Канады в деятельность НАТО», — сказал Ярыгин. Также стоит ожидать изменений во внешней политике, добавил он, и хотя антироссийский курс сохранится, уровень конфронтации может снизиться.

Ранее стало известно, что внеочередные парламентские выборы могут состояться в Канаде уже весной, даже если премьер-министр страны Джастин Трюдо добровольно не уйдет в отставку. До этого Трюдо пообещал провести перестановки в канадском кабинете министров. Уточнялось, что решение связно с неожиданной отставкой вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд.