В Европе заявили об арсенале для торговой войны с США

Politico: ЕС и Великобритания подготовили ответ на случай торговой войны с США

Евросоюз и Великобритания подготовили ответные меры на случай торговой войны с США. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Politico.

При всем нежелании региона вступать в конфликт с Соединенными Штатами, Брюссель и Лондон подготовили арсенал оружия для торговой войны и отработали различные сценарии противостояния. Полный спектр ответных мер, включая симметричные пошлины, будет задействован, если им не удастся убедить Трампа не вводить карательные пошлины на европейский экспорт.

Трамп грозил Евросоюзу тарифами еще до инаугурации. В конце декабря 2024 года он заявил, что европейцы «должны восполнить свой огромный дефицит» в отношениях с американцами за счет крупномасштабных закупок их энергоресурсов. В противном случае ЕС обложат постоянными пошлинами как минимум в десять процентов на весь импорт из Европы.

«Единственное, что они могут сделать быстро, — это покупать нашу нефть и газ. Мы исправим это с помощью тарифов, или им придется покупать нашу нефть и газ», — пояснил он.

Также глава государства собрался значительно усложнить торговые отношения Соединенных Штатов со странами БРИКС и ввести огромные пошлины на продукцию, произведенную в этих государствах. Трамп допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на ввоз в США продукции, выпущенной в России, Индии, Китае, Южно-Африканской Республике (ЮАР), Бразилии. В состав БРИКС также входят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Эфиопия и Индонезия.