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13:37, 11 февраля 2025Экономика

Канада пообещала твердый ответ на пошлины Трампа

Трюдо: Канада готова жестко и решительно ответить на американские пошлины
Кирилл Луцюк

Фото: Blair Gable / Reuters

Тарифы на сталь и алюминий, введенные президентом США Дональдом Трампом, неприемлемы. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, Канада готова при необходимости «твердо и решительно» ответить на такую политику Белого дома.

В свою очередь, канадское издание The Globe and Mail обратило внимание на высказывание министра инноваций этой страны Франсуа-Филиппа Шампаня, который пообещал Вашингтону «четкий и выверенный» ответ. По его словам, введение Соединенными Штатами этих пошлин в отношении своего ближайшего союзника было «совершенно неоправданным».

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«Канадская сталь и алюминий поддерживают ключевые отрасли промышленности в США от обороны, судостроения, энергетики до автомобилестроения», — сказал он.

По информации издания, около половины производимой в Канаде стали и более 90 процентов алюминия в настоящее время уходят в США, а совокупный экспорт в прошлом году составил около 35 миллиардов долларов.

Новые тарифы Трампа будут особенно ощущаться в Онтарио и Квебеке, где сосредоточены обе отрасли. В сталелитейном секторе напрямую занято около 23 тысяч рабочих, в то время как в алюминиевом секторе — около 9 тысяч 500 человек.

По словам главы профсоюза United Steelworkers Марти Уоррена, тарифы Трампа — это прямая атака на рабочих, которую он охарактеризовал как безрассудную торговую меру, которая не только не сработает, но и создаст неопределенность в экономиках двух государств. С ним согласна генеральный директор Канадской ассоциации производителей стали Кэтрин Кобден, которая назвала тарифы США «беспочвенными и необоснованными» и призвала «принять ответные меры немедленно».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала необоснованными пошлины, которые ввели власти США на импорт стали и алюминия.

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