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14:00, 10 марта 2025Экономика

Американцев предупредили о риске остаться без вина и сыра из-за пошлин Трампа

FT: Сыр и вино могут больше всего пострадать от тарифов Трампа на товары из ЕС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Поставки сыра и вина из европейских стран в США могут больше всего пострадать, если глава Белого дома Дональд Трамп введет пошлины на импорт товаров из Евросоюза (ЕС). Об этой угрозе сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей отрасли.

Поставки этих двух категорий продуктов в США могут резко сократиться при таком раскладе, предупреждают европейские производители. Речь идет, в частности, о шампанском и пармезане. В результате рядовые американцы могут столкнуться с резким ростом цен на эти товары из ЕС, спрогнозировали аналитики Rabobank.

О негативных последствиях ввода 25-процентных пошлин на продовольственные товары из ЕС также предупредил глава итальянской молочной компании Granarolo, занимающейся поставками пармезана на американский рынок. Филиппо Марчи заявил, что урон от подобных мер Трампа может оказаться серьезным. «Удар по объему продаж может быть очень и очень сильным», — заключил он. Согласно его ожиданиям, оптовая стоимость пармезана в США при подобном развитии событий поднимется в среднем почти на 50 процентов. Позволить себе деликатес в результате смогут только самые обеспеченные слои американского населения.

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Представитель шампанского дома Chartogne-Taillet Александр Шартонь отметил, что в случае ввода властями США импортных пошлин компании придется перенаправить значительную часть поставок на альтернативные рынки. Рентабельность экспорта в Соединенные Штаты при подобном раскладе резко упадет. Этому примеру могут последовать и другие крупные европейские производители. «Нам придется экспортировать в другие страны», — резюмировал Шартонь.

Ранее Трамп ввел пошлины на импорт в США товаров из Мексики, Канады и Китая. Тарифы на поставки продукции из первых двух стран с 4 марта установили на уровне в 25 процентов от таможенной стоимости. Исключением стали энергоресурсы из Канады, ставки на них составили 10 процентов. В свою очередь, пошлины в отношении китайских товаров подняли в два раза — с 10 до 20 процентов.

До этого глава Белого дома неоднократно грозился ввести 25-процентные пошлины на импорт всех товаров из стран ЕС, включая продовольствие и автомобили. Еврокомиссар Валдис Домбровскис предупреждал, что мировой ВВП при таком раскладе может сократиться на 7 процентов.

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