Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:08, 28 февраля 2025Экономика

Ущерб мировой экономике от торговой политики Трампа оценили

Еврокомиссар Домбровскис: Мировой ВВП может снизиться на 7 % из-за пошлин США
Анатолий Акулов (редактор)
Валдис Домбровскис

Валдис Домбровскис. Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

В среднесрочной перспективе мировая экономика может сократиться на 7 процентов из-за протекционистской торговой политики президента США Дональда Трампа. Такую оценку дал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, его слова приводит ТАСС.

В случае ввода властями США таможенных пошлин в отношении товаров из Евросоюза (ЕС) мировая экономика рискует столкнуться с усилением фрагментации. По мнению Домбровскиса, агрессивная торговая политика Трампа может нанести вред не только ЕС, но и самим Соединенным Штатам. «Пошлины стали бы проблематичными для экономического роста как в ЕС, так и США», — резюмировал еврокомиссар.

Материалы по теме:
Мировая экономика разделилась на три блока. Какие страны не стали присоединяться к США и Китаю?
Мировая экономика разделилась на три блока. Какие страны не стали присоединяться к США и Китаю?
8 мая 2024
Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
Трамп снова стал президентом США.Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
6 ноября 2024

Домбровскис добавил, что разделение мировой экономики на несколько торговых блоков в перспективе может привести к «стиранию совокупного ВВП Германии и Франции». Он назвал планы Вашингтона ввести пошлины в отношении товаров из ЕС необоснованными и выразил сожаление по этому поводу.

Ранее Трамп утвердил план введение импортных пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Соответствующий указ глава Белого дома подписал еще в начале февраля. Заградительные меры вступят в силу 4 марта 2025 года. В отношении всей продукции из Канады (за исключением энергоресурсов) будут введены тарифы в размере 25 процентов от таможенной стоимости. Аналогичные пошлины коснутся товаров из Мексики. В свою очередь, китайские поставщики с начала весны будут уплачивать дополнительную десятипроцентную пошлину.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военблогер заявил о крайне тяжелом продвижении российских войск в Курской области

      В Минобороны России рассказали о групповых ударах по объектам Украины за неделю

      В Киеве предложили включить в сделку по недрам обязательство США по миротворцам

      Раскрыто отношение Трампа к смене риторики по Украине

      Минобороны подтвердило освобождение еще одного населенного пункта в Курской области

      Российские военные раскрыли подробности штурма села Погребки под Суджей

      В Подмосковье при задержании ранили полицейского

      Стало известно об отступлении ВСУ к Судже

      Россиянам назвали опасность мебели из ДСП

      Планировавший запреты алкоголя и абортов российский губернатор ограничил работу мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше