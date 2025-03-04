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06:57, 4 марта 2025Мир

Трамп удвоил пошлины на товары из Китая

Трамп повысил пошлины на товары из Китая в два раза
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая в два раза — с 10 до 20 процентов. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Белого дома.

Решение об удвоении пошлин глава государства объяснил тем, что правительство КНР «неспособно принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, в США». По словам Трампа, поставки фентанила являются «чрезвычайной угрозой национальной безопасности».

Президент США также анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики в размере 25 процентов со вторника, 4 марта. Исключение составят канадские энергоносители, которые обложат тарифами в 10 процентов.

Ранее американцам спрогнозировали рост цен на ряд товаров из-за политики Трампа. Эксперты ожидают, что наиболее чувствительными последствия от торговой политики Трампа будут для американского рынка автомобилей и электроники.

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