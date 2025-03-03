Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:05, 3 марта 2025Экономика

Американцам спрогнозировали рост цен на ряд товаров из-за политики Трампа

WSJ: Импортные тарифы приведут к удорожанию машин, смартфонов и ноутбуков в США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Импортные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, которые утвердил президент США Дональд Трамп, приведут к удорожанию популярных в Соединенных Штатах товаров. Об этом сообщает газета The Wall Streey Journal (WSJ) со ссылкой на совместный с аналитиками исследовательской корпорации Moody's прогноз.

Эксперты ожидают, что наиболее чувствительными последствия от торговой политики Трампа будут для американского рынка автомобилей и электроники. Пошлины в отношении китайских товаров в конечном счете могут привести к удорожанию импортируемых из этой азиатской страны смартфонов. Речь идет в том числе о поставках произведенной в КНР продукции американской корпорации Apple. В результате стоимость подобных гаджетов в США может увеличиться в среднем на 6 процентов. Менее существенным окажется рост цен на обувь, поставляемую из КНР. Аналитики ожидают ее удорожания на 4 процента.

Материалы по теме:
Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
Трамп снова стал президентом США.Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
6 ноября 2024
Мировая экономика разделилась на три блока. Какие страны не стали присоединяться к США и Китаю?
Мировая экономика разделилась на три блока. Какие страны не стали присоединяться к США и Китаю?
8 мая 2024

Вводимые в США тарифы также приведут к заметному росту цен на ноутбуки и игровые консоли. Удорожание в первом сегменте составит в среднем 5 процентов, а затраты на приставки брендов Nintendo и Sony увеличатся в среднем почти на 10 процентов — с 500 до 548 долларов. Пошлины в отношении мексиканских товаров ударят в первую очередь по импорту автомобилей, утверждают аналитики. Эта страна является крупнейшим экспортером машин в США с долей 23 процента. В Мексике находятся заводы крупнейших западных производителей, включая немецкий Volkswagen. В итоге стоимость поставляемых оттуда автомобилей может вырасти примерно на 20 процентов. При этом рост цен в этом импортном сегменте неизбежно приведет к удорожанию всех новых машин в США, резюмировали эксперты.

Заградительные меры в отношении продукции из вышеуказанных стран вступят в силу в США 4 марта 2025 года. В отношении всех товаров из Канады будут введены тарифы в размере 25 процентов от таможенной стоимости. Исключение составят импортируемые из этой страны энергоресурсы, пошлины на них составят 10 процентов. Товары из Мексики также обложат тарифами в размере 25 процентов. Китайские же экспортеры с 4 марта должны будут уплачивать дополнительную 10-процентную пошлину.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают со встречей с российскими чиновниками

      Сотрудница московского метро стала участницей популярного шоу

      Стало известно о переброске украинского спецназа в Курской области

      В «Шахтере» раскритиковали ФИФА за отношение к украинскому футболу

      Импортозамещенные МС-21 и SSJ-100 полетят в 2025 году

      Российский самолет незаконно залетел за границу

      Кадыров показал кадры зачистки блиндажей ВСУ в Курской области

      Россиянам перечислили не облагаемые налогом хозпостройки

      Россиян предупредили об ответственности за работу на дому. Кому грозят штрафы?

      Власти опровергли отказ от создания самолета «Байкал»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше