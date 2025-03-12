Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 12 марта 2025Экономика

Пошлины Трампа разочаровали британского министра

Глава британского Минторга заявил о разочаровании введением США тарифов на сталь
Дмитрий Воронин
Джонатан Рейнолдс

Джонатан Рейнолдс. Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

В Лондоне разочарованы введением администрацией Дональда Трампа пошлин на поставки в США зарубежных стали и алюминия, но не собираются заявлять об оперативных контрмерах. Об этом написал в X британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнолдс.

Политик подчеркнул, что в кабмине королевства «сосредоточены на прагматичном подходе» и активно ведут переговоры о широком экономическом соглашении, заключение которого позволит устранить дополнительные пошлины в интересах британских бизнеса и экономики.

Ранее стало известно, что британские власти рассчитывали избежать введения Трампом пошлин, увеличив объемы импорта американского газа и вооружений. По данным Financial Times, в 2024 году на поставки в США пришлось 7 процентов экспорта стали Великобритании — за 182 тысячи тонн продукции страна получила 400 миллионов фунтов стерлингов (517 миллионов долларов).

Решение Дональда Трампа о тарифах на сталь и алюминий вступило в силу 12 марта. В Еврокомиссии заявили, что ответные торговые меры могут коснуться импорта американских товаров на общую сумму до 26 миллиардов евро, список которых по данным СМИ, составлен на 99 страницах и включает, в частности, куриные крылышки, мотоциклы, женское нижнее белье, снегоуборочные машины и другую технику.

Целью масштабного введения импортных пошлин в Вашингтоне называют восстановление производственной базы в США. По словам главы Минфина страны Скотта Бессента, речь в связи с тарифами не идет о стремлении к прибыли.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские срочники выжили в оккупированной части Курской области. Они могли провести там все полгода

    Раскрыты подробности свадьбы 19-летней дочери Волочковой

    В FIS отреагировали на мошенничество сборной Норвегии по прыжкам с трамплина

    Российский разведчик рассказал детали освобождения Великой Новоселки в ДНР

    Жена режиссера «Аватара» посмотрела третью часть фильма и проплакала четыре часа

    В ВСУ пожаловались на помощь жителей Краматорска ВС России

    Авторынок России получил очень мрачный прогноз на весну

    России предсказали выгодное завершение конфликта на Украине

    Снижение российского фондового рынка объяснили

    Девочка застряла в стиральной машине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше