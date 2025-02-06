Глава Минфина США назвал цель введения Трампом пошлин

Глава Минфина Бессент: Пошлины вводятся для возврата производственной базы в США

Целью масштабного введения Вашингтоном импортных пошлин власти называют восстановление производственной базы в США. Об этом в эфире Fox Business заявил новый глава Минфина страны Скотт Бессент.

По его словам, с возвращением производства в страну «налог на прибыль и корпоративные доходы повышаются, а доходы от пошлин снижаются, сокращается также торговый дефицит и дефицит счета текущих операций».

Министр также уточнил, что в случае с введением американским президентом Дональдом Трампом новых тарифов на поставки товаров из Китая, Канады и других стран «речь не идет о стремлении к прибыли». Он перечислил аспекты борьбы с наркоторговлей и незаконной миграцией, упомянув в связи с КНР «фентаниловый кризис». «Пошлины — это один из инструментов возрождения экономической безопасности США», — резюмировал Бессент.

Трамп регулярно напоминает европейцам, что избежать введения пошлин им удастся только «восполнив свой огромный дефицит» в отношениях с американцами за счет крупномасштабных закупок их энергоресурсов. Британские власти на фоне этого готовятся к увеличению объемов импорта газа и вооружений из-за океана.