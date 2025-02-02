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21:34, 2 февраля 2025Экономика

Экономист раскрыл возможные последствия для США от введения Трампом пошлин

Экономист Дако: пошлины Трампа могут привести к росту цен на молоко и мясо в США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении Канады, Китая и Мексики может привести к росту цен на мясо и молочную продукцию в Штатах. Об этом рассказал главный экономист EY Грегори Дако, слова которого передает телеканал NBC.

По словам специалиста, не следует забывать о том, что большая часть торговли ведется в сельскохозяйственном направлении, а не только в автомобильном и прочих.

Отмечается, что пошлины также скажутся на ценах на импортируемые в США овощи, фрукты, крепкие спиртные напитки, пиво, зерно. Кроме продуктов питания, подорожать могут пиломатериалы, электроника и сталь.

Ранее Трамп заявил, что его решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики вызваны несколькими угрозами. Новый президент США особенно выделил потоки незаконных мигрантов и наркотиков.

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