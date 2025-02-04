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12:30, 4 февраля 2025Экономика

Британские власти нашли способ задобрить Трампа

Politico: Британские власти хотят избежать пошлин Трампа, увеличив закупки у США
Дмитрий Воронин

Фото: Carlos Barria / Reuters

Британские власти надеются избежать введения новым президентом США Дональдом Трампом пошлин против королевства, увеличив объемы импорта американского газа и вооружений. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

О способе задобрить республиканца и избежать втягивания в «глобальную торговую войну», которую он может развязать, в Лондоне думают уже несколько месяцев, пишут журналисты, по данным которых речь идет об одном из обсуждаемых вариантов действий.

«Нам придется откуда-то брать газ, раз его добыча в Северном море сокращается», — цитирует издание экс-главу британского министерства энергетики Квази Квартенга, назвавшего соответствующее решение «естественным» в ситуации, когда запасы газа у побережья Британии уменьшаются.

Трамп регулярно напоминает европейцам о том, что им надо «восполнить свой огромный дефицит» в отношениях с американцами за счет крупномасштабных закупок их энергоресурсов. На днях президент США снова подчеркнул, что новые тарифы точно появятся и произойдет это очень скоро, поскольку дефицит страны в двустороннем товарообороте с ЕС, из состава которого Великобритания вышла, превышает 300-350 миллиардов долларов.

В публикации также указывается, что речь в предполагаемой «сделке» может идти и об увеличении числа заказов американских истребителей F-35.

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