Фон дер Ляйен пригрозила Трампу контрмерами в случае введения пошлин против ЕС

Глава ЕК Фон дер Ляйен пригрозила США контрмерами в случае введения пошлин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза принять ответные меры в случае, если Соединенные Штаты введут 30-процентные пошлины на европейские товары с 1 августа текущего года. Об этом говорится в заявлении европейского политика на сайте ЕК.

«Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер в случае необходимости», — отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что введение пошлин на экспорт ЕС «нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок». Это в итоге может нанести ущерб предприятиям и потребителям с обеих сторон.

При этом Евросоюз неизменно отдает приоритет переговорам с США, что отражает приверженность диалогу.

Ранее в Минэкономики Германии заявили, что американские пошлины сильно ударят как по европейским экспортным компаниям, так и по потребителям в самих Соединенных Штатах.