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20:29, 12 июля 2025Экономика

В ЕС высказались о торговой войне с США

Глава Минэкономики Германии: Пошлины США сильно ударят по европейским компаниям
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пошлины США сильно ударят как по европейским экспортным компаниям, так и по потребителям в самих Соединенных Штатах. Об этом заявила глава Минэкономики Германии Катерина Райхе, передает издание Stern.

По ее словам, у Европейского союза (ЕС) еще осталось время для переговоров с США, чтобы найти решение ключевых вопросов возникшего между странами торгового конфликта.

«Прагматичный результат переговоров должен быть достигнут как можно скорее», — заключила она.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа Соединенные Штаты вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза и Мексики. Он отметил, что если европейские или мексиканские власти решат ответить собственными тарифами, США прибавят величину этих тарифов к своим пошлинам.

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