Трамп определился с пошлинами для Евросоюза

Трамп: С 1 августа США вводят пошлины на товары из ЕС и Мексики в 30 процентов

С 1 августа США вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза (ЕС) и Мексики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30 процентов с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что аналогичные меры будут введены в отношении Мексики. По его словам, если европейские или мексиканские власти решат ответить собственными тарифами, США прибавят их величину к своим пошлинам.

Ранее Трамп объявил о введении 35-процентных пошлин на товары из Канады. Он подчеркнул, что канадские производители могут перенести свои мощности в США, и тогда пошлин не будет.