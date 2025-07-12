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16:38, 12 июля 2025Экономика

Трамп определился с пошлинами для Евросоюза

Трамп: С 1 августа США вводят пошлины на товары из ЕС и Мексики в 30 процентов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

С 1 августа США вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза (ЕС) и Мексики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30 процентов с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что аналогичные меры будут введены в отношении Мексики. По его словам, если европейские или мексиканские власти решат ответить собственными тарифами, США прибавят их величину к своим пошлинам.

Ранее Трамп объявил о введении 35-процентных пошлин на товары из Канады. Он подчеркнул, что канадские производители могут перенести свои мощности в США, и тогда пошлин не будет.

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