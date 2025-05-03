Дипломат назвал причину отсутствия пошлин США против России

Полянский: Пошлин против России не было, так как торговля РФ и США сошла на нет

Президент США Дональд Трамп не ввел пошлины на товары из России, поскольку торговля двух стран сошла на нет. Такую причину в интервью РИА Новости назвал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, [объем торговли] настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому мы избежали этих пошлин», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что отсутствие пошлин является «хорошим напоминанием» для тех, кто призывает ввести больше санкций против России. «Не так уж много осталось для санкций. Все, что могло быть санкционировано, уже было санкционировано», — отметил Полянский.

Ранее в голландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex раскрыли влияние американских пошлин на мировую экономику. «Сейчас мы видим 80 контейнеровозов по всему миру, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты. Это составляет 20 процентов от общего числа грузовых судов», — сказала пресс-секретарь Evofenedex Ренате Вейменга.