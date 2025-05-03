Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:08, 3 мая 2025Экономика

Дипломат назвал причину отсутствия пошлин США против России

Полянский: Пошлин против России не было, так как торговля РФ и США сошла на нет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не ввел пошлины на товары из России, поскольку торговля двух стран сошла на нет. Такую причину в интервью РИА Новости назвал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, [объем торговли] настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому мы избежали этих пошлин», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что отсутствие пошлин является «хорошим напоминанием» для тех, кто призывает ввести больше санкций против России. «Не так уж много осталось для санкций. Все, что могло быть санкционировано, уже было санкционировано», — отметил Полянский.

Ранее в голландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex раскрыли влияние американских пошлин на мировую экономику. «Сейчас мы видим 80 контейнеровозов по всему миру, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты. Это составляет 20 процентов от общего числа грузовых судов», — сказала пресс-секретарь Evofenedex Ренате Вейменга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло число сбитых за ночь над территорией России беспилотников

    Шольц высказался о возможном запрете АдГ

    В США рассказали о предложенной Уолтцу должности

    США отменили введенный Байденом безвизовый режим с одной европейской страной

    Актера Верника уличили в неуплате штрафов

    В Черном море уничтожили 14 катеров ВСУ

    Раскрыты планы Трампа на третий срок

    В США предупредили Зеленского об угрозе устранения

    В Киеве раздался взрыв

    Момент попадания дрона ВСУ в жилой дом в Новороссийске попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости