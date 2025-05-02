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17:54, 2 мая 2025Экономика

Раскрыто влияние американских пошлин на мировую экономику

Evofenedex: Грузовые перевозки со всего мира сталкиваются со сбоями в США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Frank Mckenna / Unsplash

Грузовые перевозки со всего мира сталкиваются со сбоями в США. Такое влияние американских пошлин на мировую экономику, как сообщает РИА Новости, раскрыли в нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex.

«Сейчас мы видим 80 контейнеровозов по всему миру, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты. Это составляет 20 процентов от общего числа грузовых судов», — сказала пресс-секретарь Evofenedex Ренате Вейменга, добавив, что в ассоциации столь большое количество отмененных или измененных маршрутов вызывает тревогу.

Она добавила, что даже в разгар пандемии COVID-19 коррективы в маршруты вносили лишь около 50 контейнеровозов. Из этого можно сделать вывод, что пошлины оказывают серьезное влияние на сферу торговли, а в ближайшем будущем сбоев может стать еще больше.

Ранее стало известно, что пошлины на импортные товары, которые ввели власти США, заставили европейских потребителей задуматься об отказе от американской продукции. Это показал опрос, проведенный Европейским центральным банком.

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