Готовность европейцев отказаться от американских товаров оценили

ЕЦБ: Европейцы заявили о готовности отказаться от товаров из США

Пошлины на импортные товары, которые ввели власти США, заставили европейских потребителей задуматься об отказе от американской продукции. Это показал опрос, проведенный Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Исследование организовали в марте 2025 года. Респондентов попросили ответить, откажутся ли они от американских продуктов в ответ на пошлины США и в контексте ответных шагов со стороны Европейского союза. Оказалось, что жители ЕС вполне готовы перестать покупать продукцию, завозимую из Соединенных Штатов.

Для анализа применялась шкала от 0 до 100, где ноль предполагал неготовность покупать товары, альтернативные американским, а 100 означало сильную готовность поступить таким образом. В результате опроса медианный балл замещения достиг 80.

Регулятор отметил, что итоги опроса отличаются от тех, что показали исследования, проведенные в США. Там потребители признались, что намерены запасаться товарами, которые вскоре подорожают из-за роста тарифов.

Более того, около 44 процентов европейских респондентов заявили, что готовы отказаться от американских продуктов, независимо от тарифной ставки.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается ввести жесткие пошлины на товары из США и снизить масштабы закупок американского оружия.