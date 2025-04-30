Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 30 апреля 2025Экономика

Готовность европейцев отказаться от американских товаров оценили

ЕЦБ: Европейцы заявили о готовности отказаться от товаров из США
Кирилл Луцюк

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Пошлины на импортные товары, которые ввели власти США, заставили европейских потребителей задуматься об отказе от американской продукции. Это показал опрос, проведенный Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Исследование организовали в марте 2025 года. Респондентов попросили ответить, откажутся ли они от американских продуктов в ответ на пошлины США и в контексте ответных шагов со стороны Европейского союза. Оказалось, что жители ЕС вполне готовы перестать покупать продукцию, завозимую из Соединенных Штатов.

Для анализа применялась шкала от 0 до 100, где ноль предполагал неготовность покупать товары, альтернативные американским, а 100 означало сильную готовность поступить таким образом. В результате опроса медианный балл замещения достиг 80.

Регулятор отметил, что итоги опроса отличаются от тех, что показали исследования, проведенные в США. Там потребители признались, что намерены запасаться товарами, которые вскоре подорожают из-за роста тарифов.

Более того, около 44 процентов европейских респондентов заявили, что готовы отказаться от американских продуктов, независимо от тарифной ставки.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается ввести жесткие пошлины на товары из США и снизить масштабы закупок американского оружия.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер-министр Индии отказался ехать на парад Победы. Как на это отреагировали в России?

    Шойгу назвал препятствие для совместной работы России и США

    В сети восхитились внешностью 61-летней Бриджит Фонды после похудения

    В Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян

    Россияне стали покупать существенно меньше пива

    В России допустили переговоры с США по Запорожской АЭС

    В парламенте Словакии назвали цель визита Фицо в Москву 9 Мая

    На Украине рассказали о лишении медиков брони от мобилизации

    Хинштейн назвал число пострадавших за время оккупации ВСУ Курской области

    В зоне СВО испытают бесшумный мотоэвакуатор для раненых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости