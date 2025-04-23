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22:21, 23 апреля 2025Экономика

ЕС задумался о введении жестких пошлин против товаров из США

Politico: ЕС готов ввести жесткие пошлины против США и сократить закупки оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейский союз (ЕС) рассматривает жесткие пошлины против товаров из США и сокращение закупок американского оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного европейского дипломата, в настоящее время Европа сосредоточена на таможенных пошлинах в ответ на пошлины, объявленные США. Он подчеркнул, что ЕС не хочет разжигать конфронтацию, однако при этом хочет быть предельно ясным.

Источник также добавил, что Брюссель изменил образ мышления, перейдя «от обольщения к стратегии». «Нам нужно найти путь, который будет работать без Вашингтона», — заключил он.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил резкое повышение импортных пошлин на продукцию из 185 стран в начале апреля. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда государств, включая ключевых союзников Вашингтона, тарифы оказались в несколько раз выше. Так, для ЕС власти США установили тариф в 20 процентов от таможенной стоимости.

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