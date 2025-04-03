Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

Президент США Дональд Трамп установил торговые тарифы для стран по всему миру

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о решении ввести пошлины на все товары, которые поставляются в страну, за исключением тех, что представляют критическую важность для производства и нацбезопасности. Тарифы для государств, даже для территорий, населенных одними пингвинами, составили как минимум 10 процентов, а для некоторых стран — все 49.

Ряд аналитиков называют трамповские меры «самым мощным ударом по мировой торговой системе» и полагают, что ужесточение торговли грозит дестабилизацией цепочек поставок, усилением инфляции и повышением стоимости товаров на триллионы долларов, ежегодно поставляемых в США из других стран.

Какие пошлины ввел Трамп

Базовая пошлина на все импортируемые в США товары составит 10 процентов. Для ряда стран будут применяться дополнительные пошлины

В топ стран с самыми высокими тарифами вошли Камбоджа (49 процентов), Вьетнам (46), Таиланд (36), Китай (34), Тайвань (32) и ЮАР (30)

Тарифы не затронули Россию, Белоруссию, Кубу, Северную Корею, Иран, Канаду и Мексику

Страны Евросоюза облагаются пошлинами в 20 процентов

Пошлины на поставляемые в США автомобили составит 25 процентов

Импортные товары, представляющие критическую важность для производства и нацбезопасности, не затронут тарифы

Полученные от пошлин средства Трамп пообещал направить на погашение госдолга страны

Для снятия пошлин государства должны отменить собственные тарифы и снять барьеры для товаров из США

Европа и Китай пообещали жесткий ответ на тарифы

В Министерстве коммерции КНР пообещали ответить на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины и защитить свои права. В ведомстве подчеркнули, что меры Белого дома сводят на нет баланс интересов, достигнутый в ходе долгих торговых переговоров Пекина и Вашингтона.

«Китай решительно выступает против этого, мы твердо примем контрмеры для защиты наших собственных прав и интересов», — заявили в ведомстве.

Азиатские страны уже приступили к разработке своего плана по противодействию США. Так, КНР, Япония и Южная Корея решили укрепить сотрудничество между тремя странами: Китай заинтересован в закупке микросхем у Японии и Южной Кореи, которые, в свою очередь, стремятся импортировать из КНР полупроводниковое сырье.

Фото: White House / X

Китай в ответ на введенные 20-процентные пошлины ограничил инвестиции местных компаний в американскую экономику. Кроме того, страна готова отказаться от американского газа и объявила об ответных тарифах на американские сельскохозяйственные продукты. Они распространяются на такие товары, как зерно, белки, хлопок и свежие продукты, а их размер составил от 10 до 15 процентов.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X заявила, что пошлины ударят по бизнесу и потребителям во всем мире. В Европе готовы переговорам с США по вопросу пошлин, однако уже согласовали первый пакет ответных мер. Эти меры готовы усиливать, если попытки урегулировать вопросы с Вашингтоном ни к чему не приведут.

Аналитики Bloomberg ждут от пошлин дестабилизации мировой торговли

После объявления о пошлинах Трамп ввел в США режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за торгового дисбаланса, который угрожает национальной безопасности.

«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране», — сказал он.

По его словам, в торговле с другими государствами «отсутствует взаимность», и в последние годы они оказались разбалансированными.

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Утром в среду курс доллара США к основным валютам начал снижаться. Инвесторы считают причиной тенденции именно объявленные пошлины. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,99 процента, курс WSJ Dollar Index снизился на 0,76 процента.

После решения Трампа также упали и американские акции — фьючерс на индекс S&P 500 (топ крупнейших компаний) упал на 3,3 процента, фьючерсы на Nasdaq 100 — на 4,2 процента, на Russell 2000 — почти на 5 процентов. Сильнее пострадали акции компаний, связанных с секторами, которые зависят от импорта. Так, ценные бумаги Nike, Gap и Lululemon Athletica упали как минимум на семь процентов, так как производители зависят от товаров и фабрик из Вьетнама. Акции Apple, зависящей от Китая, — на 6,9 процента.

Фото: Evan Vucci / AP

Также начали падать цены на техасскую нефть: фьючерсы на сырье марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели до 70,73 доллара за баррель (минус 1,4 процента). Аналитики Bloomberg объясняют падение котировок решением администрации президента установить пошлины на импорт, которые стали «самым мощным ударом по мировой торговой системе». Решение Белого дома грозит дестабилизацией цепочек поставок, усилением инфляции и повышением на триллионы долларов стоимости товаров, ежегодно поставляемых в США из других стран, предупредили они.

Как предположили в Bloomberg Economics еще до официального объявления размера тарифов, они затронут мировую торговлю объемов в 33 триллиона долларов. Ряд стран столкнутся с падением экспорта в США на 4–90 процентов. На фоне опасений таких потерь индекс неопределенности в мировой торговой политике, рассчитанный командой, вырос до рекордного с 2009 года уровня.

Главным проигравшим в торговой войне называют Европейский союз (ЕС) — как заявил венгерский политический эксперт Георг Шпетле, Евросоюз сам принимал «глупые и плохие решения», например вводил санкции в отношении России, а также фокусировался не на экономике и сильных государствах-членах, а на леволиберальной идеологии.

Фото: Damian Dovarganes / AP

Выиграет же в развязанном Вашингтоном мировом противостоянии не США, а Бразилия — именно южноамериканское государство извлечет выгоду из глобальной торговой напряженности, уверены в The Wall Street Journal (WSJ). Страна может заместить поставки в США из стран, подвергшихся пошлинам, так как тариф против Бразилии, оказался минимальным. В то же время подвергшиеся ужесточению торговли страны принялись закупать бразильскую сельскохозяйственную продукцию взамен товаров из США.

Как решение Трамп развязать торговую войну повлияет на Россию?

Трамп ввел 10-процентный тариф на товары с необитаемых островов Херд и Макдональд, в южной части Индийского океана, куда не ступает нога человека, зато обитают пингвины. Однако пошлины не затронули импорт из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, это решение связано с тем, что пошлины вводятся «по принципу взаимности». В отношении указанных стран уже действуют санкции, которые препятствуют торговле с ними, пояснил чиновник.

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт других стран — это кульминация однополярного мира, США пытаются утвердиться в качестве "царя горы" Константин Косачев вице-спикер Совета федерации

При этом ранее Трамп обещал, что если заключение мирного договора с Россией о прекращении огня на территории Украины не состоится по вине Москвы, то в течение одного месяца РФ затронут повторные тарифы в 25 процентов на нефть и другие продукты.

Эксперты полагают, что повышение импортных тарифов США на Россию повлияет минимально: после 2022 года объем торговли двух стран упал до минимума. Косвенное влияние ужесточения тарифов может быть связано с ухудшением условий в мировой экономике и более слабым ростом экономики Китая.

— В этом случае можно ожидать сокращения мирового спроса на сырье — металлы, нефть, нефтепродукты, что может негативно повлиять на российский экспорт, — предположила Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

Аналогичной точки зрения придерживается научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Александр Фиранчук. Даже если бы Вашингтон решил ввести тарифы, то значительного влияния на экономику РФ они бы не оказали: сегодня объемы экспорта России в США примерно в десять раз ниже, чем были до пандемии и санкций, поэтому потенциальные тарифы могут повлиять только на отдельные компании. В то же время более значительной угрозой является начало глобальной торговой войны, которая приведет к уменьшению объемов глобальной торговли и ослаблению мировой экономики, предупредил эксперт.

3,5 миллиарда долларов Составил товарооборот между Россией и США в 2024 году. Это самый низкий уровень с 1992 года. Сегодня РФ поставляет в США товары, которые не подпадают под санкции: удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы.

По мнению Павла Селезнева из Финансового университета, России нужно занять пассивную позицию: с момента введения ряд ограничений страна уже доказала, что может существовать в таких условиях весьма успешно.