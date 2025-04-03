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07:44, 3 апреля 2025Экономика

Политолог назвал проигравшего в таможенной войне с США

Политолог Шпетле спрогнозировал поражение ЕС в таможенной войне с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Европейский союз (ЕС) проиграет в таможенной войне с Соединенными Штатами Америки, и в возможном крахе европейской экономики будет виноват сам. Об этом РИА Новости рассказал венгерский политический эксперт Георг Шпетле.

«Проигравшим в этой таможенной войне точно будет Евросоюз. [Президент США Дональд] Трамп защищает американские интересы, он хочет, чтобы американцы ездили на американских машинах, и поэтому начал эту войну пошлин, чтобы сократить количество немецких и японских машин в США», — отметил он.

При этом, по словам Шпетле, Евросоюз сам принимал «глупые и плохие решения», например, вводил санкции в отношении России, а также фокусировался не на экономике и сильных государствах-членах, а на леволиберальной идеологии.

Как считает эксперт, повышенные тарифы являются своеобразной местью американского лидера странам Европы, которые в ходе президентской предвыборной кампании в Штатах демонстрировали враждебное отношение к Трампу.

Ранее Трамп объявил, что США вводят пошлины в 20 процентов на все товары из ЕС. Он отметил, что Вашингтон вводит пошлины по принципу взаимности.

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