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07:34, 3 апреля 2025Экономика

В США объяснили решение не вводить пошлины против некоторых стран

Бессент: США не ввели импортные пошлины против РФ и Северной Кореи из-за санкций
Вячеслав Агапов

Фото: Jeenah Moon / File Photo / Reuters

США не ввели тарифы на импорт из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи, так как в их отношении уже действуют санкции, которые препятствуют торговле с этими странами. Так объяснил решение не вводить пошлины против некоторых стран министр финансов США Скотт Бессент, его слова приводит «Коммерсантъ».

Причиной, по которым Россия отсутствует в списке из 185 государств, на импортную продукцию которых администрация Соединенных Штатов Америки вводит по принципу взаимности таможенные пошлины, является фактическое отсутствие значимой торговли с ней, подчеркнул глава Минфина.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» для стран, которые, создали нетарифные барьеры для американских товаров, 2 апреля. Базовая пошлина на импорт составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза подорожают на 20 процентов.
Самые высокие тарифы у Камбоджи (49 процентов), Вьетнама (46), Таиланда (36), Китая (34), Тайваня (32) и ЮАР (30).

«Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка была равна нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке», — подчеркнул Трамп.

Вырученные от пошлин средства президент пообещал направить на погашение госдолга страны. «Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро», — пообещал он.

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