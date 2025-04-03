В США объяснили решение не вводить пошлины против некоторых стран

Бессент: США не ввели импортные пошлины против РФ и Северной Кореи из-за санкций

США не ввели тарифы на импорт из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи, так как в их отношении уже действуют санкции, которые препятствуют торговле с этими странами. Так объяснил решение не вводить пошлины против некоторых стран министр финансов США Скотт Бессент, его слова приводит «Коммерсантъ».

Причиной, по которым Россия отсутствует в списке из 185 государств, на импортную продукцию которых администрация Соединенных Штатов Америки вводит по принципу взаимности таможенные пошлины, является фактическое отсутствие значимой торговли с ней, подчеркнул глава Минфина.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» для стран, которые, создали нетарифные барьеры для американских товаров, 2 апреля. Базовая пошлина на импорт составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза подорожают на 20 процентов.

Самые высокие тарифы у Камбоджи (49 процентов), Вьетнама (46), Таиланда (36), Китая (34), Тайваня (32) и ЮАР (30).

«Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка была равна нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке», — подчеркнул Трамп.

Вырученные от пошлин средства президент пообещал направить на погашение госдолга страны. «Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро», — пообещал он.