Три азиатские страны решили совместно отреагировать на пошлины США

КНР, Япония и Южная Корея укрепят сотрудничество из-за пошлин США

КНР, Япония и Южная Корея решили совместно отреагировать на пошлины США и укрепить сотрудничество между тремя странами. Об этом сообщило гонконгское издание The Standard.

В частности, Китай заинтересован в закупке микросхем у Японии и Южной Кореи, которые, в свою очередь, стремятся импортировать из КНР полупроводниковое сырье. Таким образом, три азиатские страны договорились укрепить сотрудничество в сфере поставок.

27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что ужесточит импортные тарифы против Евросоюза и Канады, если они попытаются объединиться для того, чтобы навредить США. Кроме того, американский лидер подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом.