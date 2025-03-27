Трамп пригрозил ужесточить тарифы против Евросоюза и Канады

Трамп: США введет против ЕС и Канады больше тарифов за попытки навредить Америке

США ужесточит импортные тарифы против Евросоюза и Канады, если те попытаются объединиться с целью навредить Вашингтону. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

В социальной сети Truth Social Трамп назвал условие, при котором он пойдет на усиление пошлин.

«Если Евросоюз решит сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то в ответ я введу против них масштабные пошлины — гораздо более жесткие, чем запланированные сейчас», — пригрозил он.

Ранее стало известно, что президент США подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом. Таким образом Трамп хочет добиться, чтобы компании возвращали свое производство в США.

«Компании возвращаются в Америку, чтобы не платить пошлины. Они уже ищут площадки для строительства своих заводов», — отметил Трамп, добавив, что Honda уже начала строить завод в штате Индиана.

По словам главы Белого дома, ряд государств 45 лет «обдирали» США, в то время как последние были мягкими и слабыми. Это стало причиной роста госдолг страны до 36 триллионов. Трамп собирается вернуть большую часть этих денег, в первую очередь — с Европейского союза и Китая.