Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:22, 27 марта 2025Экономика

Трамп пригрозил ужесточить тарифы против Евросоюза и Канады

Трамп: США введет против ЕС и Канады больше тарифов за попытки навредить Америке
Вячеслав Агапов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США ужесточит импортные тарифы против Евросоюза и Канады, если те попытаются объединиться с целью навредить Вашингтону. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

В социальной сети Truth Social Трамп назвал условие, при котором он пойдет на усиление пошлин.

«Если Евросоюз решит сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то в ответ я введу против них масштабные пошлины — гораздо более жесткие, чем запланированные сейчас», — пригрозил он.

Ранее стало известно, что президент США подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом. Таким образом Трамп хочет добиться, чтобы компании возвращали свое производство в США.

«Компании возвращаются в Америку, чтобы не платить пошлины. Они уже ищут площадки для строительства своих заводов», — отметил Трамп, добавив, что Honda уже начала строить завод в штате Индиана.

По словам главы Белого дома, ряд государств 45 лет «обдирали» США, в то время как последние были мягкими и слабыми. Это стало причиной роста госдолг страны до 36 триллионов. Трамп собирается вернуть большую часть этих денег, в первую очередь — с Европейского союза и Китая.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об осложнении еще на одном участке российско-украинской границы

    В России предложили ввести звание ветерана военной журналистики

    Одна страна отзовет регистрацию сотни судов из-за санкций

    Мощный пожар в отеле на горнолыжном курорте Турции попал на видео

    В МИД рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

    Главу российской строительной компании задержали за взятку сотруднику Госжилнадзора

    Российские слаломисты выступят на чемпионатах мира и Европы 2025 года

    Польша начала готовить население к войне

    В Европе предложили план размещения войск на Украине

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше